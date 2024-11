Il sindaco di Roma Gualtieri: "Evento di importanza planetaria"

“Il Giubileo sarà evento di importanza planetaria, Giubileo della Speranza in un momento così delicato per il mondo. Porterà più di 30 milioni di pellegrini a vedere e toccare luoghi di Roma e del nostro Paese. Ci stiamo preparando al meglio con un lavoro di squadra. Facciamo un grande lavoro in cabina di regia per essere pronti”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo a Firenze al Forum internazionale del turismo.”L’evento più importante – ha sottolineato Gualtieri – sarà il Giubileo dei giovani in cui ci aspettiamo più di un milione di persone in città. Sarà sicuramente una sfida per la città, ma anche una grande opportunità”. Parlando dei preparativi, Gualtieri ha aggiunto: “Stiamo lavorando non solo per chiudere i cantieri ma anche per avere un livello di decoro elevato per la città. C’è un grande tema di accoglienza e di gestione fisica degli eventi più importanti. Sono tante sfide, ma siamo molto fiduciosi e contenti”.

