La notizia della vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa è arrivata mercoledì mattina anche nelle case degli italiani che si sono divisi nei commenti. “Potrà avere dei riflessi positivi in tutto il mondo. I conflitti in Ucraina e in Medioriente probabilmente grazie a lui potrebbero risolversi”. Ma c’è anche chi dispiaciuto: “Pazzesco e pericoloso”.

