Nella notte tra domenica e lunedì è stata completata con successo, a Trento, la consegna della prima fresa da 217 tonnellate che servirà per realizzare la circonvallazione ferroviaria di Trento, parte del progetto del tunnel ferroviario del Brennero. Il trasporto, molto delicato, è avvenuto lungo l’autostrada A22 del Brennero e ha richiesto una complessa logistica, inclusa una manovra delicata per attraversare un ponte stretto appena fuori dalla stazione autostradale di Trento sud. Il tutto è avvenuto in orario notturno per limitare i disagi al traffico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata