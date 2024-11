Si indaga per ricostruire le dinamiche e risalire a chi ha sparato

Un cacciatore di 58 anni è morto a Sedilo, in provincia di Oristano, dopo essere stato colpito da una fucilata all’addome, con una dinamica ancora da accertare, mentre era impegnato in una battuta di caccia al cinghiale. Vani i tentativi di rianimarlo da parte del 118: l’uomo è morto praticamente sul colpo, rendendo inutile l’intervento dell’elisoccorso che avrebbe dovuto portarlo in ospedale. Si indaga ora per risalire a chi ha sparato la fucilata fatale. Oggi, venerdì, era la prima battuta di caccia al cinghiale della stagione.

