Fatale un colpo di fucile all'addome. In corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'omicidio

Questa notte un 44enne è stato ucciso in strada in via Dante a San Giusta (provincia di Oristano), con un colpo di fucile all’addome. Ad avvisare i sanitari del 118, arrivati in soccorso sul posto, sarebbero stati alcuni abitanti del centro cittadino allertati dai rumori provenienti dalla strada.

L’uomo all’arrivo dell’ambulanza era in gravissime condizioni ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano dove poco dopo è deceduto a seguito della ferita riportata. Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini per ricostruire le dinamiche dell’omicidio che sarebbe avvenuto dopo una lite.

