In marcia oltre seicento manifestanti verso l'aula bunker di Poggioreale: "Tentano di intimidirci"

Oltre seicento manifestanti appartenenti, tra le altre sigle, al Cobas, al Movimento disoccupati 7 novembre, al Comitato Vele di Scampia, hanno ‘accompagnato’ simbolicamente, per la prima udienza nell’aula bunker del carcere di Poggioreale, a Napoli, i 43 disoccupati sotto processo per nove manifestazioni per il lavoro avvenute tra dicembre 2022 e 24 marzo 2023. Gridati slogan contro il Ddl Sicurezza: “Tentano di intimidirci dopo anni di lotte per un lavoro giustamente retribuito ma non ci fermeranno”.

