“No al Ddl 1660” è lo slogan del corteo che ha attraversato nel pomeriggio il centro di Roma. Circa cinquemila i manifestanti scesi in piazza per dire no al disegno di legge conosciuto come Ddl Sicurezza e in particolare contro i limiti al diritto di manifestare. La prima parte del corteo è stata quella dei SI Cobas, il sindacato intercategoriale, che è partito da piazza Vittorio intonando cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e contro il governo. Poco dopo l’arrivo in piazza Esquilino si è unito all’altra ala del corteo rappresentato dall’unione di più sigle come Usb, Osa e Cambiare Rotta. La marcia ha poi raggiunto via dei Fori Imperiali dove i manifestanti si sono radunati per gli interventi finali e hanno acceso alcuni fuochi d’artificio.

