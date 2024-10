Maria Smical, ha stabilito l'autopsia, è morta a causa dei traumi nello schianto con un'Audi TT che sarebbe stata guidata dal soldato

C’è un indagato per omicidio nel caso della morte di Maria Smical, la badante 63enne originaria della Romania che mercoledì scorso era stata trovata morta in strada a Formia in provincia di Latina. L’autopsia effettuata sul corpo della donna ha infatti confermato che il decesso è avvenuto a causa dei traumi riportati nello schianto con un’Audi TT che, hanno stabilito le indagini, sarebbe stata guidata da un militare cittadino statunitense in servizio alla base Nato di Gaeta. L’uomo è ora quindi indagato dalla procura di Latina per omicidio stradale. La vittima dell’incidente, secondo quanto apprende LaPresse, al momento dell’investimento aveva da poco terminato il turno notturno di lavoro.

