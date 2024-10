Il corteo pacifista tocca 7 città italiane

Giornata di Mobilitazione Nazionale per fermare le Guerre in diverse città italiane, aderisce anche Torino. La manifestazione è partita da Piazza Castello, tante le persone accorse con gli ombrelli sotto la pioggia. Il corteo pacifista è promosso a livello nazionale dalle reti Europe for Peace, Rete italiana pace e Disarmo, Fondazione Perugia Assisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta, Sbilanciamoci in 7 città italiane.

