Immagine di repertorio

È successo nella notte nel comune di Sestu

Travolto da un cancello, è morto a soli 26 anni mentre lavorava al turno di notte come guardia giurata. Nella notte, i carabinieri di Sestu, nel cagliaritano, sono intervenuti sulla statale 131, presso la ditta Tecnosolution, in seguito a una segnalazione ricevuta dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118. La richiesta di intervento è stata causata da un incidente sul lavoro che ha coinvolto un giovane di 26 anni, residente a Cagliari, impiegato come guardia giurata per la società Pegaso Security.

La ricostruzione dell’incidente

Il giovane, nato a Cagliari nel 1997, si trovava in servizio notturno presso la ditta, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto schiacciato dal cancello scorrevole che dà accesso alla struttura, subendo gravi lesioni che, purtroppo, ne hanno causato il decesso. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale tecnico dello Spresal della asl di Cagliari, incaricato di verificare e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire i dettagli di quanto avvenuto. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dal personale dello Spresal, coadiuvato dai carabinieri della stazione di Sestu che procedono con gli accertamenti del caso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata