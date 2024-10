Immagine di repertorio

Non ci sono persone rimaste ferite, attivato il piano di emergenza

Evacuato questa mattina a Firenze il liceo scientifico Leonardo da Vinci, in via Giovanni dei Marignolli. L’allarme è scattato intorno alle 10 per delle fessurazioni nel cantiere dei lavori per la messa in sicurezza antisismica dell’edificio. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che arrivati sul posto, hanno effettuato il controllo dei locali per scongiurare il coinvolgimento di eventuali persone. Contemporaneamente è stato attivato il piano di emergenza dell’istituto con l’evacuazione di studenti e personale scolastico, in tutto circa 1000 persone. Sul posto anche la polizia municipale, che ha chiuso la strada per consentire le operazioni di evacuazione, e personale sanitario del 118 . Non ci sono persone rimaste ferite.

Non risultano lesioni strutturali

I tecnici della Città Metropolitana di Firenze stanno effettuando controlli. Il problema si è presentato in due aule didattiche, una al piano terreno e l’altra al primo piano, interessate a fessurazioni di due tramezzi di murature non portanti. Dai primi riscontri non emergerebbero lesioni né cedimenti strutturali. “I primi accertamenti escludono qualsiasi tipo di danni alla struttura portante – spiega Beatrice Barbieri, consigliera della Metrocittà delegata all’edilizia scolastica nell’area fiorentina – Aspettiamo la relazione dei vigili del fuoco”. In corso un sopralluogo della sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata