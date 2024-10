A trovare il corpo è stata una cliente. La vittima aveva 59 anni

Una donna è stata trovata morta all’interno del suo negozio a Chiesanuova, nel comune di San Casciano, in provincia di Firenze, in via Volterrano. A trovare il corpo di Laura Frosecchi, 59 anni, è stata una cliente, che ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo, sezione investigazioni scientifiche.

Subito dopo la scoperta del delitto, gli investigatori hanno concentrato la loro attenzione sul nipote della vittima, che abita a poche centinaia di metri dal negozio in cui la donna è stata uccisa. L’abitazione è stata circondata dai militari e, dopo circa due ore, è scattata l’irruzione nell’edificio e il ragazzo è stato preso.

