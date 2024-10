Alberto Manenti nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma: "Non lo conoscevamo"

Giulio Regeni non era uno 007. Lo ha assicurato Alberto Manenti, ex direttore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna), nel corso della sua deposizione davanti ai giudici della Corte d’Assise di Roma e al procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi e all’aggiunto Sergio Colaiocco, nel processo per il rapimento, la tortura e l’omicidio del ricercatore friulano assassinato in Egitto nel 2016. “Non lo conoscevamo e, soprattutto, non era un agente del Servizio Italiano. Non lo conoscevamo e non risultano elementi di conoscenza diretta o indiretta con lui. Chiesi ai Servizi inglesi se Giulio fosse una loro fonte e mi è stato detto di no e comunicai tutto questo”, ha detto Manenti.

