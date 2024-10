Il sindaco Ferrandino: "40 mm pioggia in mezz'ora, strade come fiumi"

Circa 40 millimetri di pioggia sono caduti in poco più di mezz’ora la sera di mercoledì 22 ottobre a Ischia, trasformando diverse strade dell’isola in veri e propri torrenti. Le zone maggiormente colpite sono state quelle dei Pilastri e Ponte, nel comune di Ischia, e diversi punti nel confinante comune di Barano. Impressionanti le immagini di questo video, pubblicato dal deputato di AVS Francesco Emilio Borrelli. “Si è trattato di un evento eccezionale“, spiega il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino. “Il sistema fognario non è calibrato per questa grossa concentrazione ed è andato in tilt, così come pure gli strumenti di captazione sono sottodimensionati rispetto all’enorme quantità di acqua che si è riversata”, aggiunge il sindaco. Il risultato è stato che “i principali assi viari si sono inondati, trasformandosi in torrenti”. Nonostante la portata della “bomba d’acqua” e il fatto che sia avvenuto poco dopo le 19, quindi in un’ora di punta in cui molti tornavano a casa dal lavoro, “non abbiamo registrato grossi danni a cose o persone“, riferisce Ferrandino. Il Centro operativo comunale è stato immediatamente attivato e sono in corso incontri “per fare la conta dei danni e per individuare gli interventi necessari per risolvere le emergenze che si sono generate”.

