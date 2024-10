E' accaduto in località Trigna, sulla strada che costeggia l'aeroporto di Lamezia Terme

I vigili del fuoco hanno portato in salvo un anziano rimasto bloccato nel proprio furgone in località Trigna, lungo la strada che costeggia l’aeroporto di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. La zona è stata duramente colpita dal maltempo. Un video diffuso dai vigili del fuoco mostra gli istanti del salvataggio con un vigile che si cala in acqua e prende sulle proprie spalle l’anziano bloccato nel proprio furgone in balia dell’acqua, per poi metterlo al sicuro.

