L'avvocato Antonio Tagliente: "Attendiamo decisione della Cassazione entro 3-4 mesi"

“Hanno sollevato una questione pregiudiziale di competenza territoriale, quindi mandando gli atti in Cassazione. Ci attendiamo una decisione della Cassazione nel giro di 3-4 mesi“. Lo ha dichiarato il legale dell’Inps, Antonio Tagliente, dopo la decisione della gup di Milano Tiziana Gueli ha deciso di trasmettere gli atti ai giudici della Suprema Corte in relazione al procedimento a carico di Daniela Santanchè per truffa aggravata ai danni dell’Inps. L’ente previdenziale è parte lesa nel procedimento. “Le due società (Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria) hanno già quasi integralmente risarcito il danno”, ha precisato l’avvocato Tagliente, sottolineando che, al momento, mancherebbero da saldare 26-27mila euro. La Corte di Cassazione deciderà entro la fine di marzo 2025.

