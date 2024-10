In corso l'udienza preliminare in cui la ministra è imputata per truffa aggravata all'Inps

La gup di Milano, Tiziana Gueli, manda in Cassazione gli atti del procedimento a carico della ministra del Turismo, Daniela Santanché, per truffa sulla cassa integrazione covid per decidere sull’eccezione sollevata dal legale della ministra, avvocato Nicolò Pelanda, per trasferire da Milano a Roma il procedimento per una questione di competenza territoriale. È quanto si apprende sull’udienza preliminare che è in corso in questi minuti dove la ministra, il compagno Dimitri Kunz, l’ex collaboratore Paolo Concordia e le società Visibilia Editore spa, in amministrazione giudiziaria e guidata dal commissario Maurizio Irrera, e Visibilia Concessionaria srl sono imputate di truffa aggravata all’Inps con l’accusa di aver percepito indebitamente 126.468,60 euro per 20.117 ore di cassa integrazione Covid, erogate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale fra 2020 e 2022 per 13 dipendenti delle società della ministra, mentre i lavoratori avrebbero “continuato a svolgere le proprie mansioni secondo i contratti in corso” e in “smart working per conto” delle aziende.

Santanchè: “Sto con magistrati che fanno bene il loro lavoro”

“L’udienza è già stata chiusa, hanno deciso di spostare tutto e di chiedere alla Cassazione”. Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell’assemblea di FederTerme a Roma. “Sulla derubricazione non so, stanno ancora scrivendo. Sarà la Cassazione a decidere se resterà a Milano o verrà spostato a Roma. Se oggi decidono, come hanno deciso, di mandarlo alla Cassazione forse non avremmo neanche dovuto iniziarlo – ha aggiunto – Io ho rispetto della magistratura, quello che mi dispiace che una piccola parte della magistratura fortemente politicizzata va a discapito della maggioranza dei magistrati che fanno con grande dedizione e passione il loro lavoro, sapendo che svolgono un lavoro che impatta sulla vita delle persone. Io sto con tutti i magistrati, quelli che fanno bene il loro lavoro, non potrò mai essere contro i magistrati tout-court perché, come in tutte le categorie, c’è chi lavora molto molto bene e chi lavora con un odio o un orientamento ideologico – ha concluso la ministra – Io sto con i tanti, la maggioranza dei magistrati, bravi“.

Decisione Cassazione entro marzo, società risarciscono Inps

La Corte di Cassazione deciderà entro la fine di marzo 2025 se il procedimento a carico di Daniela Santanchè per truffa aggravata ai danni dell’Inps debba rimanere a Milano, come ritengono i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, oppure essere trasferito a Roma per competenza come chiede la difesa della ministra. La gup Tiziana Gueli, che oggi ha trasmesso gli atti ai giudici della suprema corte per sciogliere la pregiudiziale, ha fissato una nuova udienza preliminare per il 26 marzo prossimo alle ore 11. Entro quella data la Cassazione deve sostanzialmente stabilire se la “indebita percezione” di 126.468,60 euro da parte delle società di Santanché, Visibilia Editore e Visibilia concessionaria srl, erogati dall’Inps a 13 lavoratori per 20.117 ore di cassa integrazione Covid fra 2020 e 2022 mentre in realtà lavoravano, vadano considerati come un’ipotesi di reato unitaria di truffa aggravata o 13 singoli episodi separati l’uno dall’altro. Nel primo caso il processo resterebbe a Milano e la competenza territoriale si radicherebbe dove è avvenuto l’ultimo pagamento dell’Inps alle società della ministra. Nel secondo caso il processo passerebbe a Roma. Nel frattempo le due aziende imputate (Editore spa ha chiesto di patteggiare una sanzione da 23mila euro il 23 ottobre) hanno fatto passi in avanti verso la restituzione delle cifre dovute all’Istituto nazionale di previdenza sociale che ha chiesto di costituirsi parte civile nel procedimento con l’avvocato Aldo Tagliente, coordinatore del Settore penale e antifrode dell’ente, lamentando un danno patrimoniale da 126mila euro più more e somme aggiuntive sulla cig anticipate dall’azienda e portate a conguaglio dei contributi dovuti, un danno da disservizio non inferiore a 10mila euro, il danno non patrimoniale da liquidarsi in sede civile e una provvisionale da almeno 20mila euro: Visibilia Concessionaria srl ha chiesto una dilazione dei pagamenti per poter saldare l’intera cifra ma che di fatto è stata restituita integralmente. La quotata in borsa invece ha già pagato alcune cifre per la cig a conguaglio e per quelli che la Procura ha definito “finti rimborsi” che servivano a integrare ai lavoratori “la differenza tra la somma erogata a titolo di cassa integrazione e, quella, maggiore dovuta a titolo di stipendio”. Complessivamente mancherebbero da saldare 26-27mila euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata