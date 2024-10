Attimi di terrore tra gli abitanti durante l'alluvione nel fine settimana

Sono centinaia le chiamate ricevute dal 112 nelle ultime ore durante l’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia Romagna. In particolare, i carabinieri di Bologna hanno condiviso un filmato in cui si ascoltano gli audio delle telefonate effettuate dai cittadini durante i momenti più critici dell’alluvione. “L’acqua è arrivata a un metro e mezzo”, raccontano i bolognesi spaventati mentre spiegano di essersi rifugiati ai piani alti.

Le telefonate: “Sono in macchina, l’acqua entra dal finestrino”

“Veniamo dall’alto”, replicano i carabinieri. “Sono in macchina, è venuta giù un’ondata di acqua e la macchina si è bloccata lì in mezzo”, spiega un altro signore che poi aggiunge: “E’ arrivata al finestrino”. Tra le varie richieste di aiuto, anche quella di, una dottoressa di Bologna: “Ho paura, non è mai successa una cosa del genere. Sono un medico. Non attacco il telefono perché lei mi dà coraggio”, spiega il medico.

