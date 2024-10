Evacuate circa 500 persone, 2.000 in tutta l'area metropolitana

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Nella notte a Bologna sono state evacuate circa 500 persone, 2.000 in tutta l’area metropolitana. Lo spiega il sindaco Matteo Lepore, che ha fatto il punto sulla situazione in città dopo l’alluvione che stanotte ha messo in ginocchio il capoluogo emiliano. Oltre i 80 millimetri di pioggia caduti in poche ore. Impressionanti le immagini che arrivano da Borgo Panigale, rione di Bologna: si vedono auto praticamente sommerse dall’alluvione.

