Le immagini dei disordini tra manifestanti e forze dell'ordine

Tensioni nel centro di Napoli durante un corteo pro Palestina organizzato in concomitanza con il G7 della Difesa, in corso nella città. La manifestazione, partita da piazza Garibaldi, si è snodata lungo corso Umberto I, diretta verso piazza Bovio, come concordato con le autorità di pubblica sicurezza. Tuttavia, all’incrocio con via Mezzocannone, il percorso previsto è stato modificato dagli attivisti, che hanno deviato lungo via Mezzocannone, il Decumano inferiore e poi via Sette Settembre, per raggiungere piazza Carità.

Qui, i manifestanti hanno tentato di proseguire lungo via Toledo nel tentativo di avvicinarsi a Palazzo Reale, sede dei lavori del G7. Le forze dell’ordine, già presenti sul posto, hanno bloccato il passaggio. Un gruppo di attivisti ha cercato di forzare il blocco, ma è stato respinto dalle autorità, provocando scontri e momenti di tensione.

(Photo Alessandro Garofalo /LaPresse)

