La Procura dei minori apre un fascicolo per istigazione al suicidio

La Procura dei minori ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte del 15enne di Senigallia, nell’Anconetano. Lo confermano a LaPresse fonti legali. All’indomani della scomparsa del ragazzo a Montignano, i genitori avevano presentato una denuncia nella quale facevano i nomi di alcuni compagni che potrebbero aver messo in essere episodi di bullismo contro il figlio.

La famiglia del ragazzo nel frattempo punta il dito anche contro la scuola. “Non mi ha sorpreso la decisione della Procura di non procedere penalmente nei confronti della scuola in quanto, dimostrare la responsabilità penale di un istituto scolastico è quasi impossibile“, ha detto a LaPresse Pia Perricci, legale della famiglia del giovane. “A mio parere – sottolinea – vi è una responsabilità civilistica ravvisabile nei comportamenti dell’istituto scolastico in quanto vi è una culpa in vigilando. Mi auguro che tutto il mondo non debba più assistere ad episodi del genere e che la scuola riprenda l’autorevolezza che dovrebbe contraddistinguere ogni istituto scolastico, che dovrebbe essere un luogo sicuro per tutti gli utenti, un luogo di crescita e di sviluppo per tutti”.

