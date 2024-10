Disposta custodia cautelare per 39 persone

In provincia di Foggia è stata sgominata una banda criminale, il Gip del Tribunale di Bari ha infatti disposto 39 misure cautelari personali e sono stati sequestrati beni per 10 milioni di euro. Il procedimento penale, da cui scaturisce l’operazione “Mari e Monti”, ha potuto dimostrare l’attività criminale, continuata almeno 15 anni, dell’associazione mafiosa garganica del clan ‘li Bergolis’. Lo stato di belligeranza tra le due organizzazioni mafiose sul territorio ‘li Bergolis’ e ‘Romito-Ricucci-Lombardi’, a far data dal 2009 è responsabile di 21 omicidi e 18 tentati omicidi. Svariati i capi d’accusa, tra gli altri: associazione mafiosa finalizzata al traffico di stupefacenti, delitti in tema di stupefacenti ed estorsione, rapina e ricettazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata