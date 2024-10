La tragedia in un palazzo di via delle Vergini, vittima un operaio 48enne

Polizia e vigili del fuoco sul luogo dell’incidente in cui una persona ha perso la vita lunedì pomeriggio in un palazzo di via delle Vergini, nel centro di Roma: l’uomo è rimasto schiacciato dalla cabina di un ascensore, che durante alcuni lavori di ristrutturazione si è sganciato ed è caduto all’interno della tromba del palazzo dal secondo piano. Con lui sono rimaste schiacciate altre due persone, che ora sono ferite. I tre, secondo quanto apprende LaPresse, stavano lavorando per conto di una ditta. La vittima è un operaio di nazionalità nigeriana di 48 anni di nome Perter Isiwele. In serata una prima informativa verrà inviata alla procura della Repubblica di Roma.

