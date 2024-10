Il campione di ciclismo venne travolto nel 2022 a Montebello Vicentino. L'avvocato di Wolfgang Rieke ha annunciato appello contro la sentenza

Il camionista tedesco Wolfgang Rieke, accusato di avere investito e ucciso nel 2022 il campione di ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino, è stato condannato a quattro anni di reclusione dal tribunale di Vicenza.

Rebellin, che aveva 51 anni, si stava allenando lungo la Strada regionale quando venne travolto dal camion guidato dall’uomo che non si fermò a prestare soccorso. Per questo nei suoi confronti era scattata l’accusa di omicidio stradale. Per lui, il pm aveva chiesto una condanna a cinque anni, dopo che nel dicembre scorso il gip aveva respinto la richiesta di patteggiamento a tre anni e 11 mesi di reclusione presentata dai legali di Rieke. L’avvocato, Andrea Nardin, contattato da LaPresse, ha annunciato appello contro la sentenza.

