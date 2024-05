Wolfgang Rieke uccise il ciclista nel 2022

Wolfgang Rieke – il camionista tedesco che nel 2022 travolse e uccise il ciclista Davide Rebellin – da giovedì scorso, il 23 maggio, è ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale Cà Foncello di Treviso per ictus ischemico. La prognosi è ancora ad oggi riservata. Wolfgang doveva presentarsi oggi in tribunale nell’ambito del processo per l’omicidio dell’ex ciclista.

Gli avvocati Andrea Nardin ed Enrico Mario Ambrosetti, che lo assistono, spiegano che l’udienza fissata per oggi alle ore 14.45, di conseguenza, “dovrà necessariamente essere rinviata per legittimo impedimento dell’imputato“, ma che “rimane ferma la volontà sempre espressa dal signor Wolfgang Rieke di definire il procedimento nel più breve tempo possibile“.

