Foto di archivio

I giovani, tra i 18 e i 20 anni, sono stati portati in codice rosso in ospedale ma non sono in pericolo di vita

Tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati accoltellati nella notte, intorno alle 4, in un luogo non distante da una discoteca in via Ostiense, al civico 20. I giovani sono stati soccorsi e portati in codice rosso in ospedale ma non sono in pericolo di vita. Agli agenti che sono intervenuti hanno denunciato di essere stati accerchiati da un gruppo di coetanei con i quali avevano avuto una lite nei giorni precedenti. Nella notte si sono incontrati nuovamente ed è scattata l’aggressione. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

