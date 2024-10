foto di archivio

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Friburgo

Una ragazzina di 12 anni è ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova in prognosi riservata. E’ in condizioni gravissime dopo essere stata investita sui binari da un treno merci in transito. E’ successo questo pomeriggio. Il macchinista ha subìto fermato in treno e ha chiamato i soccorsi. Sull’incidente indaga la Polfer.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30 in via Friburgo, all’altezza di un piccolo passaggio a livello che al momento non è chiaro se fosse aperto o chiuso. Da una prima ricostruzione la 12enne avrebbe attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del locomotore singolo, senza vagoni attaccati, che l’ha travolta. Le sue condizioni sono gravissime.

