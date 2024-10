La vittima si chiama Mariano Pilato, fermato un 59enne con precedenti di polizia

Omicidio nella notte a Napoli. Un uomo di 48 anni, Mariano Pilato, è stato accoltellato a seguito di una lite scoppiata per futili motivi in via Benedetto De Falco, nel quartiere Materdei, ed è morto a causa della gravità delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg della Questura di Napoli e dei Commissariati Dante e Decumani, che hanno avviato le indagini identificando in breve il presunto responsabile della brutale aggressione: un 59enne con precedenti di polizia che è stato arrestato per omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata