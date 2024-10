Lo ha reso noto la Protezione civile

Allerta rossa in Lombardia e piogge e venti forti al Centro-Nord. Lo rende noto la Protezione civile. “Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori della Lombardia. Allerta arancione su parte di Lombardia e su tutto il Trentino Alto Adige. Valutata inoltre allerta gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria e su bacini di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria”, spiegano sul sito.

