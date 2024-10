Accordo tra organizzatori e polizia: contestato convegno su cybersicurezza

(LaPresse) In cinquanta attivisti pro-Palestina sono arrivati alla stazione Laurentina a Roma sfidando il divieto della Questura. La manifestazione, indetta per contestare il convegno alla Nuvola dell’Eur sulla cybersicurezza (Cybertech Europe 2024.), è stata promossa dal Collettivo universitario “Zaum”. La polizia, dopo una breve trattativa ha concesso loro la possibilità di fare un corteo verso largo Pella. La Polizia municipale ha chiuso via Laurentina. Tra cori e fumogeni rossi la manifestazione si è poi snodata per le vie del quartiere Eur per arrivare poi a pochi metri dal centro congressi La Nuvola. I manifestanti si sono poi diretti verso la fermata metro Eur-Marconi sciogliendo il corteo.

