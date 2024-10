La vittima, Francesco Chimirri, era un tiktoker da oltre 150mila follower

È ancora in corso di ricostruzione la dinamica dei fatti che sono accaduti lunedì sera in provincia di Crotone, quando il 44enne Francesco Chimirri è rimasto ucciso in una sparatoria con un poliziotto e, poco dopo, l’agente ha rischiato il linciaggio ed è stato portato in ospedale. Finora le indagini hanno stabilito che è iniziato tutto a Isola Capo Rizzuto. Chimirri si trovava in auto con il padre quando il poliziotto li avrebbe accostati facendo partire un inseguimento, in seguito al quale sarebbe scaturita la sparatoria che è finita con la morte dell’uomo, che di professione faceva il pizzaiolo. In seguito l’agente sarebbe stato colpito e percosso anche con bastoni.

La vittima, Francesco Chimirri, era un tiktoker da oltre 150mila follower. Scorrendo il suo profilo i fan commentano increduli, descrivendolo come “una bravissima persona” che divulgava contenuti allegri con la sua famiglia e domandandosi come “sia possibile morire così”.

