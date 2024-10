L'uomo è indagato per omicidio

Non è in pericolo di vita il vice ispettore della polizia di Stato, in servizio alla squadra mobilie della questura di Crotone, che ieri pomeriggio è stato vittima di un pestaggio da parte di una ventina di residenti di uno stabile, che lo hanno linciato con bastoni e spranghe dopo che aveva sparato e ucciso, Francesco Chimirri di 44 anni, gestore di una pizzeria ad Isola Capo Rizzuto. Nel video l’aggressione al poliziotto, che è indagato per omicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata