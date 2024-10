Il decesso sarebbe avvenuto ieri o qualche giorno fa

I corpi di due persone senza vita, un uomo e una donna, sono stati ritrovati nel giardino di una casa nella zona di San Donato, nel comune di Orbetello, nella provincia di Grosseto. Si tratterebbe di madre e figlio. A segnalare il fatto è stato un uomo che stava passando e ha visto la donna a terra su un vialetto. Scattato l’allarme, è stato trovato anche il figlio. La morte sarebbe avvenuta ieri o qualche giorno fa. La donna è stata ritrovata distesa a terra, a faccia in giù, nel vialetto di casa. Mentre l’uomo sarebbe stato trovato in un vicino pozzo artesiano. Sono intervenuti gli operatori della Croce rossa, che però non avrebbero potuto fare nulla visto che le due persone sarebbero morte già da molte ore. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando su cosa sia successo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata