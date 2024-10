Foto da Instagram Sammy Basso

Aveva 28 anni, a dare l'annuncio la stessa associazione

E’ morto a 28 anni Sammy Basso, il fondatore nel 2005 dell’Associazione Italiana Progeria, a sua volta affetto dalla patologia che causa l’invecchiamento precoce. A diffondere la notizia è stata proprio l’associazione nata per promuovere la ricerca contro la malattia.

Nato a Schio l’1 dicembre 1995 Sammy Basso è stato un biologo, scrittore e attivista. Nel 2018 si è laureato con 110 e lode in scienze naturali con indirizzo biologico molecolare all’Università di Padova presentando una tesi dedicata all’esistenza di terapie per rallentare il decorso della propria patologia.

“Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa” ha scritto sui social lo staff della onlus fondata da Basso. “Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici nel rispetto del dolore in questo delicato momento di lutto”.

Meloni: “Ci ha mostrato cosa sono coraggio e determinazione”

Immediate e tantissime sono state le reazioni del mondo della politica e dello spettacolo alla morte di Sammy Basso. Tra queste c’è quella di Giorgia Meloni: “Sammy Basso è stato un esempio straordinario di coraggio, fede e positività. Ha affrontato ogni sfida con il sorriso, dimostrando che la forza d’animo può superare qualsiasi ostacolo. Il suo impegno per la ricerca sulla progeria e la sua capacità di ispirare gli altri rimarranno per sempre un modello da seguire. Sammy ha mostrato a tutti noi cosa significa vivere con passione e determinazione, senza mai perdere la gioia e la voglia di lottare”, ha scritto la presidente del Consiglio sui suoi canali social. “Continuerai a essere una luce che brilla nel cuore di tutti noi”, scrive la premier sui propri canali social.

Jovanotti: “Immenso dispiacere, con lui a concerti era sempre festa”

Un dispiacere immenso anche per Jovanotti. “Ho appena saputo che è morto Sammy Basso. Che immenso dispiacere. La notizia che Sammy se n’è andato , nonostante la sua malattia fosse una minaccia costante, riesce a essere sorprendente per chi lo conosceva, perché era davvero difficile incontrare qualcuno di più vivo di lui quando era in giro. Quando veniva ai miei concerti era una festa. La sua intelligenza, la sua passione, la cultura e la capacità di armonizzare conoscenza scientifiche ad una fede incrollabile, ,il suo humor formidabile e la sua mente colorata, mi vengono in mente adesso”, scrive il cantante ricordando il 28enne in un post su Facebook. “Con lui e con il suo amico di una vita Fontana ci eravamo sentiti giorni fa per darci un un appuntamento quando sarei passato dal nord-est e stamattina immagino Sammy che dice ‘sarà per un’altra volta ragazzi’. Ciao piccolo grande Sammy, mi ricordo quando ti presi in braccio di fronte alla spiaggia piena di tutta quella gente e fu come se sul palco con me fosse apparso Elvis Presley, tutti quei sorrisi oggi ti accompagnano. Un abbraccio ai suoi familiari e ai suoi amici che in questi anni sono stati la sua forza e lui la loro”, conclude il post.

Sammy Basso, ministra Locatelli: “Un esempio di forza e speranza”

“Un pensiero affettuoso e commosso per Sammy Basso, che ci ha lasciati a soli 28 anni. Grazie al suo coraggio e alla sua determinazione, ha fatto conoscere al mondo la progeria, diventando un esempio di forza e speranza. Il suo impegno per la ricerca e la sua testimonianza rimarranno per sempre un patrimonio prezioso per tutti noi”. Lo scrive sui propria canali social la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata