Il ministro dell'interno: "La posizione di principio è stata presa, poi vediamo lo scenario che si realizza"

“Chiaramente qualunque manifestazione svolta in violazione del divieto sarebbe illegale. Poi vediamo, la situazione sarà gestita dalle forze dell’ordine con il solito equilibrio, mi fido della loro capacità di confinare in un quadro di legalità senza turbative per la sicurezza pubblica. Sono decisioni che vanno prese sul campo, che si alimentano e beneficiano della saggezza e dell’equilibrio del personale che è sul campo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, al termine del G7 dell’Interno a Mirabella Eclano (Avellino), rispondendo a una domanda sull’eventuale svolgimento di manifestazioni pro Palestina questo fine settimana nonostante il divieto a ridosso dell’anniversario del 7 ottobre.

“I numeri sono sotto monitoraggio degli organismi delle forze di polizia – ha spiegato Piantedosi – c’è una posizione di principio e una operativa. La posizione di principio è stata presa, poi vediamo lo scenario che si realizza. Mi piace sottolineare che non tutti i proponenti delle manifestazioni hanno deciso che vorranno scendere in piazza comunque, c’è stata una sigla importante rappresentativa della difesa dei diritti dei palestinesi in Italia che ha accettato il divieto come invito a riprogrammare una manifestazione che fosse scevra dai problemi individuati dalle autorità di pubblica sicurezza, programmandola sabato prossimo. Era chiaro che, essendo vicino al 7 ottobre e per il modo con cui erano stati fatti i preavvisi, era a rischio di celebrazione di un eccidio, che va censurato per l’intrinseco disvalore ma anche perché poteva essere foriero di alimentazioni di turbative su piazza”.

