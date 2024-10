L'incidente stamattina ad un velivolo di Ryanair in arrivo da Barcellona. Pista danneggiata per 450 metri

E’ stata riaperta alle 19.30 la posta dell’Aeroporto di Orio al Serio. Lo comunica la società che gestisce lo scalo di Milano Bergamo, Sacbo, spiegando che l’attività è ripresa regolarmente. La pista era stata chiusa questa mattina in seguito a un aereo Ryanair rimasto fermo per lo scoppio di uno pneumatico. L’incidente ha provocato ritardi e cancellazioni, con lunghe file ai vari sportelli e check in delle compagnie. Nessun ferito, invece, per passeggeri ed equipaggio del velivolo in arrivo da Barcellona, che sono stati evacuati dai vigili del fuoco.

