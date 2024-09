Il giovane era giunto in condizioni gravi e in pericolo di vita. Propende l'ipotesi del tentativo di suicidio

È morto in ospedale il 16enne che due giorni fa è caduto dalla finestra della sua aula al secondo piano della scuola superiore E. Pantaleo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Il giovane era stato trasportato all’Ospedale del Mare, dove è giunto in condizioni gravi e in pericolo di vita. Sottoposto a intervento chirurgico, dopo due giorni è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sulla caduta propende l’ipotesi del tentativo di suicidio.

