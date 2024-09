Foto di archivio

Lo studente è precipitato dal secondo piano. Pare che soffra di disabilità intellettiva, motoria e sensitiva

Uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua aula al secondo piano della scuola superiore ‘E. Pantaleo’, a Torre del Greco, nel Napoletano. Il fatto è avvenuto poco prima dell’inizio delle lezioni, per cause ancora da accertare. Il 118 ha trasferito il ragazzo in codice rosso e in pericolo di vita all’Ospedale del Mare dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica.

Secondo le prime informazioni delle forze dell’ordine, pare che il 16enne soffra di disabilità intellettiva, motoria e sensitiva. Sulla caduta propende l’ipotesi del tentativo di suicidio.

