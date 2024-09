Proseguono le ricerche a Montecatini Val di Cecina

Proseguono le ricerche di nonna e nipote dispersi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) a causa dell’ondata di maltempo che ha travolto le provincie di Pisa e Livorno. I vigili del fuoco con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero del reparto volo di Cecina (Livorno) “sono sulle loro tracce“, come affermano gli stessi vigili del fuoco in una nota. La zona battuta dalle squadre è la Strada provinciale 18, tra le località di Canneto e La Gabella, che collega Monteverdi Marittimo a Montecatini Val di Cecina. Le due persone scomparse fanno parte di un gruppo di turisti: sorpresi dalla piena del torrente Sterza, padre, madre e nonno si sono salvati rifugiandosi sul tetto. Di nonna e nipote per ora nessuna notizia. Migliora la situazione meteo nel Pisano e nel Livornese, dove le squadre dei vigili del fuoco hanno svolto 50 interventi nelle ultime 15 ore, per lo più per attività di prosciugamento di locali invasi dall’acqua.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata