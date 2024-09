Foto di archivio

I vigili del fuoco hanno tratto in salvo padre, madre e nonno, tutti turisti stranieri

Sono in corso da stanotte le ricerche di un bimbo di cinque mesi e della nonna, dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina, nel Pisano. Lo rendono noto i vigili del fuoco, spiegando che padre, madre e nonno, turisti stranieri, sono stati tratti in salvo dal tetto. In azione i pompieri con sommozzatori, soccorritori fluviali, droni, cinofili ed elicottero nella SP18, tra le località di Canneto e La Gabella, che collega Monteverdi Marittima a Montecatini Val di Cecina.

Giani: “Prosegue la ricerca delle due persone disperse”

“Ci sono al momento due dispersi e tutta la notte è proseguito il lavoro del nostro sistema di protezione civile della Toscana con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, vigili del fuoco e forze di polizia, grazie a tutte le persone impegnate nei soccorsi”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Tra Castagneto Carducci, San Vincenzo, Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina – aggiunge Giani – sono caduti fino a 226mm di pioggia in sei ore, superiore a quello che piove in media nell’intero mese più piovoso. Da quando sono presenti i rilevamenti meteo, mai si era abbattuta nella zona una perturbazione così intensa”.

