L'avvocato Giovanni Caruso: "Gli ho suggerito io di non essere presente"

L’avvocato Giovanni Caruso, legale difensore di Filippo Turetta, il 22enne che nel novembre del 2023 ha ucciso Giulia Cecchettin con 75 coltellate, a Fossò, in provincia di Venezia, spiega perché il suo assistito è assente alla prima udienza del processo. “È una sua libera scelta” non essere in aula “senza che vi sia alcuna mancanza di riguardo e di rispetto, ma visto il clamore mediatico in questa prima udienza gli ho suggerito di non essere presente“, ha detto dopo la sospensione dell’udienza per esaminare gli atti di costituzione di parte civile. “È detenuto e sta scontando ed espiando la sua pena. Sarà una pena consistente, una pena di giustizia che deciderà la Corte d’Assise di Venezia” ha concluso il legale Giovanni Caruso.

