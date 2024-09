Il corteo da Piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino per mostrare solidarietà al popolo palestinese

Corteo studentesco a sostegno della Palestina a Roma. Sono circa un migliaio i manifestanti che hanno attraversato il quartiere Esquilino da Piazza Vittorio a Piazzale Tiburtino per mostrare solidarietà al popolo palestinese. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Potere al Popolo e la Comunità dei palestinesi in Italia. Tanti i cori e gli striscioni contro Israele anche alla luce dei recenti attacchi in Libano. “Dalla Palestina al Libano fermiamo il terrorismo sionista” recita lo striscione di un collettivo.

