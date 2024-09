Previsti tre giorni di tempo sereno

La fase più difficile dell’ondata di maltempo che ha investito Emilia Romagna e Marche sembra superata. Fortunatamente, almeno sul piano delle vittime, non si è rivissuto l’incubo della tragedia dell’anno scorso, ed anche le persone che in un primo momento sembravano disperse, nel Comune di Bagnacavallo, sono state successivamente rintracciate dalla Prefettura di Ravenna.

La situazione

Di certo la violenta ondata di Maltempo che ha colpito l’area ha costretto all’evacuazione di circa 2.500 persone, mentre i tecnici hanno lavorato tutto il giorno per ripristinare gli argini dei fiumi Senio e Lamone, tornati a livelli di normalità. La presidente della Regione, Irene Priolo, ha effettuato una ricognizione aerea sulle aree alluvionate, in particolare Lugo e Traversara di Bagnacavallo e Idice nel bolognese. Per il ponte ferroviario di Boncellino è stato chiesto l’aiuto a Rfi per intervenire con mezzi appositi, così da rimuovere il legname che si era depositato sulla ferrovia. Colpite anche alcune zone di Faenza, a Castel Bolognese e in Appennino, con frane e ruscellamenti diffusi. Il Centro accoglienza forlivese è rimasto aperto per accogliere eventuali esigenze dai territori circostanti. A Modigliana le autobotti e i camion cisterna hanno gestito la rottura dell’acquedotto per rimettere in piedi un’infrastruttura provvisoria per garantire l’acqua. All’ospedale di Lugo è stata completata, in via precauzionale, l’evacuazione di circa 180 persone trasportate in altri ospedali. Come sempre in questi casi, anche stavolta non è mancata la solidarietà e l’intervento da parte di colonne mobili provenienti da altre regioni. In particolare, i volontari del Friuli Venezia Giulia si sono dislocati a Forlì; quelli della Lombardia a Faenza e Bagnacavallo; dalla Toscana a Lugo; i volontari del Veneto a Riolo, Brisighella e, a seguire, Unione Faentina e Bagnacavallo; Provincia autonoma di Trento a San Lazzaro di Savena e, a seguire, Bagnacavallo. Complessivamente sono stati impegnati circa 400 volontari dalle altre regioni e circa 250 dai coordinamenti e associazioni emiliano-romagnole. Intanto, le previsioni meteo virano verso un deciso miglioramento, con i prossimi tre giorni di tempo sereno.

