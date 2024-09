Il personaggio della graphic novel edita da Poliziamoderna è solito andare a mangiare allo stabilimento 'Sabbia d'Oro'

“Per me è un grande onore ospitare le istituzioni, in questo caso la Polizia“. Esordisce così Palmino Raffo, padrone di casa, in occasione della presentazione del sesto volume de ‘Il Commissario Mascherpa’, la graphic novel edita da Poliziamoderna, la rivista ufficiale della Polizia di Stato. L’associazione ‘L’Oro di Calabria’ del presidente Ernesto Magorno, infatti, ha scelto il suo ‘Sabbia d’Oro’, stabilimento balneare e ristorante tra i più importanti della costa, per ospitare l’evento di lancio del nuovo volume. E lo ha fatto perché lo stesso commissario Mascherpa, protagonista dell’opera, è solito andare a mangiare proprio da Palmino, che come ci racconta è diventato lui stesso un personaggio del fumetto: “Lo sceneggiatore mi ha inserito come il ristoratore del commissario, che veniva a mangiare proprio da me”.

“Mai immaginato di diventare un personaggio di un fumetto”

“Se avrei immaginato di diventare un personaggio di un fumetto? Assolutamente no!” spiega il titolare, che però poi dice come, con tanto lavoro e l’appoggio della famiglia si può arrivare a togliersi queste soddisfazioni: “La cosa più bella, che ti dà la carica, è che istituzioni di qualsiasi tipo scelgano la nostra location“, afferma, chiarendo come “questa è la forza di una persona che crede nelle istituzioni”. Palmino si congeda quindi svelandoci, dopo tanti traguardi raggiunti, il suo grande sogno: “Ci terrei a stringere la mano al mio Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché è il massimo riconoscimento. Voglio solo stringergli la mano”, si affretta a dire, raccontando infine di come “da quarant’anni, sul mio lido, a mezzogiorno ogni giorno metto l’inno nazionale, invitando tutti i presenti a cantare con la mano sul cuore l’inno nazionale”. E conclude: “E se ci sono persone di altri paesi, se loro partecipano al nostro inno, io metto l’inno del loro paese“.

