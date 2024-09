Immagine d'archivio

Il grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 19 lungo la strada a scorrimento veloce 693

È di quattro morti e un ferito il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in provincia di Foggia attorno alle 19. Due le auto coinvolte nello scontro, che è avvenuto lungo la strada a scorrimento veloce 693 nel tratto compreso fra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. La dinamica è da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 sia in ambulanza che con l’elisoccorso, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

