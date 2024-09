Le sue parole alla fiaccolata organizzata ai Quartieri Spagnoli

A Napoli è stata organizzata una fiaccolata per Chiara Jaconis, la turista padovana morta dopo essere stata colpita da un oggetto, caduto da un balcone, mentre passeggiava con il fidanzato in vico Sant’Anna di Palazzo. “Voglio ringraziare la sanità, il comune di Napoli e la gente di questo straordinario quartiere. L’energia contagiosa di Chiara resterà qui. L’avevamo invogliata noi a venire in questa città che forse non è la più bella del mondo ma sicuramente ha la popolazione più bella del mondo”, ha detto il padre della vittima, presente alla fiaccolata nei Quartieri Spagnoli insieme alla sorella della giovane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata