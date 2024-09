Natasha Pugliese (immagine da Facebook)

Gli avvisi di garanzia in vista del conferimento dell'incarico per l'autopsia, al fine di accertare le cause della morte della giovane, Natasha Pugliese

Avvisi di garanzia notificati a 20 dipendenti del Policlinico di Foggia per la morte di Natasha Pugliese, la 22enne di Cerignola deceduta lo scorso 4 settembre in ospedale per l’aggravarsi delle condizioni a seguito di un incidente stradale. La giovane, che il 14 settembre avrebbe compiuto 23 anni, era stata trasferita al Policlinico il 19 giugno, a causa delle gravi ferite riportate dopo essere stata travolta mentre era in monopattino. Le iscrizioni nel registro degli indagati sono atto dovuto in vista del conferimento dell’incarico al medico legale per l’autopsia, che servirà a stabilire le cause della morte di Pugliese e se ci siano state delle colpe dei sanitari. Dopo il decesso della ragazza alcuni parenti e amici aggredirono il personale medico del Policlinico, che fu costretto a chiudersi in una stanza. In tre rimasero feriti.

