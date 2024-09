E' successo lungo la strada statale 274, all'altezza di Taviano

Incidente stradale mortale, nella notte, nel Leccese: a perdere la vita un uomo di 29 anni, Matteo Giuseppe Bortone, residente a Melissano (Lecce). Stando a quanto si apprende, stava percorrendo in auto la strada statale 274 quando, per cause da accertare, all’altezza di Taviano ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, chiamati da alcuni automobilisti di passaggio.

