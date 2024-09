I manifestanti contro Piantedosi: "Pensare che una manifestazione celebri l'attacco non sta né in cielo né in terra"

Alcune migliaia di persone hanno partecipato al corteo pro Gaza che si è snodato sabato a Milano, da Porta Romana a piazzale Corvetto. Molto discusse, durante la manifestazione, le parole del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che ha vietato il corteo dei Giovani Palestinesi in programma a Roma sabato 5 ottobre per il pericolo che diventi una celebrazione dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. “Pensare che la manifestazione sia una celebrazione del 7 ottobre non sta né in cielo né in terra”, dicono i manifestanti milanesi che concludono: “Non sarà una festa, non sarà mai una festa. La festa la faremo quando la Palestina sarà libera e la faremo tutti insieme”.

