La tragedia in uno stabile a Trezzo sull'Adda

Un senegalese di 70 anni senza fissa dimora è rimasto carbonizzato in un incendio scoppiato stamattina intorno alle 6.30 in un appartamento non occupato stabilmente a Trezzo sull’Adda in via Jacopo da Trezzo 35. Le fiamme hanno coinvolto anche altre quattro abitazioni al momento non agibili. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco di Milano, un’altra persona è stata ricoverata in codice giallo mentre altre 37 sono state assistite sul posto dai sanitari del 118.

Nell’appartamento privo di corrente e spento dai vigili del fuoco di Bergamo saranno effettuati rilievi da parte del Nucleo Investigativo Antincendio regionale nel tentativo di capire come si sono sviluppate le fiamme che non hanno dato scampo al 70enne.

